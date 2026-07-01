Жителей Красноярского края предупреждают о риске встретить медведя

Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края предупреждает жителей об опасности встречи с медведем. В летний период традиционно увеличивается число выходов хищников в населённые пункты и встреч с людьми в лесах. Для предотвращения угроз жизни и здоровью людей в текущем году принято решение о регулировании численности 76 особей бурого медведя. Охотпользователям поручено принять меры по недопущению захода хищников в населённые пункты и обеспечить освоение квот на добычу в закрепленных охотничьих угодьях. На сигналы жителей о появлении медведей оперативно реагируют государственные охотничьи инспекторы и полиция. Тем не менее, безопасность во многом зависит от самих граждан. При нахождении в лесу или на отдыхе специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила: Осматривайтесь: При обнаружении следов медведя (отпечатки лап, разрытые муравейники) немедленно покиньте это место. Выбирайте безопасный маршрут: Передвигайтесь по открытым пространствам и редколесью, чтобы заметить зверя заранее. Соблюдайте чистоту: Тщательно убирайте за собой все пищевые отходы, чтобы не привлекать животных запахами. Избегайте опасного времени: Не ходите по берегам рек в сумерки, на рассвете и ночью. При появлении информации о медведях вблизи населённых пунктов рекомендуется воздержаться от походов в лес. Обо всех случаях встречи с хищником или его выхода к жилью необходимо немедленно сообщать по номеру 112 или в органы полиции.