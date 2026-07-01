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Что случилось в Бресте, где девочка получила травмы и попала в больницу из-за телефона

Что случилось в Бресте, где маленькая девочка получила травмы из-за телефона.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном комитете судебных экспертиз сообщили, что случилось в Бресте, где маленькая девочка получила травмы из-за телефона.

В милицию больница предоставила информацию о поступлении девочки 2024 года с переломом теменной кости и признаками закрытой черепно-мозговой травмы. По словам матери, на голову ребенку упал мобильный телефон.

Как выяснилось в ходе проверки, малышка попросила мать включить ей мультфильмы на телефоне. Ребенок подняла устройство высоко над головой, не удержала его и смартфон упал ей прямо на голову.

Судебно-медицинская экспертиза выявила у девочки закрытую черепно-мозговую травму, образовавшуюся из-за воздействия тупого предмета. Названное телесное повреждение квалифицировано как тяжкое.

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