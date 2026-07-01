В Калининграде узаконили рекламу на опорах освещения

«Есть муниципальные объекты наружного освещения, которые у нас находятся в пользовании организации “Горсвет”, принадлежат муниципальной собственности, на них и предусматривается размещение рекламных конструкций, — пояснил необходимость этого решения председатель Горсовета Олег Аминов “Новому Калининграду”. — Этим решением мы определяем порядок, кто будет размещать, когда, за чей счёт, кто будет готовить, кто будет делать».