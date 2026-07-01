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В правительстве назвали дату открытия долгожданного детского сада в Челябинске

Филиал детского сада № 51 в челябинском микрорайоне «Белый хутор» распахнёт свои двери в понедельник, 6 июля. Об этом сообщили в правительстве региона. Учреждение построили ещё в прошлом году, но долгое время не могли открыть.

Источник: правительство Челябинской области

Комплектование групп в новом детском саду стартовало в первый день июля. Всего их будет 12, в том числе две — для детей раннего возраста и десять — для дошкольников от 3 до 7 лет. Само здание рассчитано на 278 мест.

— Новый детский сад — долгожданный для жителей объект, — отметили в правительстве. — Открытие учреждения станет важным шагом в развитии социальной инфраструктуры посёлка Западный и позволит создать дополнительные места для дошкольников на территории, которая сегодня динамично развивается.

К приёму малышей уже всё готово.

В адаптационный период воспитанники будут посещать детский сад в режиме неполного дня. Направление малышей в новое учреждение осуществляется через автоматизированную информационную систему. Распределение пройдёт по дате регистрации заявлений с учётом льгот внеочередного и первоочередного приёма, признака закреплённой территории, а также преимущественного права. Родители смогут самостоятельно отслеживать результаты комплектования на портале образовательных услуг Челябинской области.

Новый детсад рассчитан на 278 мест.

Родителям детей, получивших направление, необходимо обратиться в детский сад со 2 июля по 15 августа для зачисления ребёнка. Если родитель не уложится в указанный срок, заявка получит статус «Потребность не подтверждена», а место передадут следующему в очереди.

Напомним, в начале мая жители «Белого Хутора» пожаловались на неработающий детский сад, который должны были открыть ещё в конце прошлого года. После их обращения Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.