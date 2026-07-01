ВолГУ вошел в рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами выпускников

Медианная зарплата получивших образование в Московском государственном институте международных отношений составляет 230 тысяч рублей в месяц — за год она подросла на 15% — в 2025-м они зарабатывали в среднем 200 тысяч. Ровно такой сумме в 2026-м равняется средняя зарплата выпускников Высшей школы экономики. На пять тысяч отстают от них воспитанники Финансового университета и Московского госуниверситета — они делят третье место.