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ВолГУ вошел в рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами выпускников

Волгоградский госуниверситет удержался на 15 месте, его воспитанники стали получать на 10 тысяч больше, чем в 2025-м.

Волгоградский государственный университет вошел в рейтинг вузов страны с самыми высокими зарплатами выпускников. Лидируют в нем МГИМО, НИУ ВШЭ, Финансовый университет при правительстве РФ и МГУ имени Ломоносова и МГУ.

Медианная зарплата получивших образование в Московском государственном институте международных отношений составляет 230 тысяч рублей в месяц — за год она подросла на 15% — в 2025-м они зарабатывали в среднем 200 тысяч. Ровно такой сумме в 2026-м равняется средняя зарплата выпускников Высшей школы экономики. На пять тысяч отстают от них воспитанники Финансового университета и Московского госуниверситета — они делят третье место.

Волгоградский госуниверситет удержался на 15 месте. Медианная зарплата его выпускников в сфере экономики и финансов подросла на 10 тысяч рублей и составила на сегодняшний день 105 тысяч рублей в месяц. При этом 70% выпускников остаются работать в городе, в котором получили образование, подчеркивают в SuperJob.

Сколько придется заплатить тем, кто не пройдет в волгоградские вузы по баллам, выяснил ранее vlg.aif.ru.