В Гусеве спустя 9 лет раскрыли убийство младенца по ДНК

По версии следствия, в апреле 2016 года у дочери обвиняемой начались роды дома на улице Вокзальной. Мать девушки, для которой ребёнок был нежеланным, помогла принять роды, затем задушила младенца и выбросила тело в пакете в подвальное окно. Наутро его нашли прохожие.