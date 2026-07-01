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В Гусеве спустя 9 лет раскрыли убийство младенца по ДНК

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела, которое оставалось нераскрытым почти девять лет.

Источник: Kaliningradnews

47-летняя жительница Гусева обвиняется в убийстве новорождённого внука.

По версии следствия, в апреле 2016 года у дочери обвиняемой начались роды дома на улице Вокзальной. Мать девушки, для которой ребёнок был нежеланным, помогла принять роды, затем задушила младенца и выбросила тело в пакете в подвальное окно. Наутро его нашли прохожие.

Долгие годы преступление оставалось нераскрытым. Но следователи СУ СК России по Калининградской области совместно с оперативниками провели системную работу. По Федеральной базе данных геномной информации удалось установить отца ребёнка, а затем и его мать. После этого вышли на обвиняемую.

Помимо убийства, женщине вменяют два эпизода мошенничества в 2025 году. Она предоставила в микрофинансовые организации ложные сведения о работе и доходах, получила два займа по 6 тысяч рублей и не вернула их.

В убийстве внука обвиняемая вину не признаёт. На время следствия её заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.