«Центр 800» отсудил 23 млн рублей авансов по музею органов безопасности

Оба контракта заключили в 2024 году. Первый, за 23 млн руб., касался подготовки помещений. Работы подрядчик должен был выполнить до конца того же года. Истец оплатил по договору 18,4 млн руб. аванса, но ответчик работы на эту сумму не сдал и на неоднократные претензии не реагировал. Для определения фактически выполненных работ «Центру 800» пришлось заказывать экспертизу, которая насчитала их на сумму 10,35 млн руб. В ноябре 2024 года истец направил подрядчику уведомление о расторжении договора.