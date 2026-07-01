По России с любовью: янтарь, дюны и коты в Калининградской области

Позагорать на фоне дюн и окунуться в прохладную Балтику, добыть немного янтаря и сфотографировать всех котов Зеленоградска, послушать орган на острове Канта и распробовать строганину из пеламиды — вы не успеете вернуться из Калининградской области, как начнете составлять план следующей поездки. Собрали самое интересное, что стоит увидеть в самом западном регионе России. В программу стоит включить и пару праздничных мероприятий — в этом году Калининградская область празднует 80-летие. А делать путешествия по нашей стране доступными, комфортными и запоминающимися помогает нацпроект «Туризм и гостеприимство».
Город одного философа.
Добраться до Калининграда проще всего на самолете. Перелет из Москвы займет около 2,5 часа, из Санкт-Петербурга — меньше двух. Из аэропорта «Храброво» до городского автовокзала каждые 30−40 минут ходят автобусы 244-Э. На дорогу понадобится от 40 минут до 1 часа в зависимости от трафика. Причем уже по пути можно знакомиться с городом: автобус проезжает площадь Победы и гостиницу «Калининград», от которой до главной туристической локации города, острова Канта, не больше 15 пешком.
Начать путешествие логичнее с осмотра городских достопримечательностей. В городе есть два уникальных музея — Мирового океана и Музей янтаря. А Калининградский зоопарк — один из трех в России, имеющих статус «исторический», и тут живет много редких животных. Советуем осмотреть фрагменты городских фортификационных сооружений, погулять у Верхнего озера и посвятить хотя бы пару часов Амалиенау — бывшей городской окраине, где уцелели целые кварталы очаровательных домиков с черепичными крышами. Маленькие необычные музеи «Альтес-хаус», Дом китобоя и Дом с горгульями позволяют увидеть изнутри быт кенигсберцев рубежа XIX-XX веков.
Самые популярные у туристов места — остров Канта на реке Преголе, где находится могила великого философа, и Кафедральный собор. Остров Канта — главное место проведения праздников и фестивалей. В честь 80-летия Калининградской области и дня города здесь пройдут концерты, ярмарки мастеров, патриотические мероприятия и творческие мастер-классы.
В соборе расположена экспозиция музея Иммануила Канта — увидите, как выглядел дом великого философа, по какому маршруту проходила его ежедневная прогулка и узнаете любопытные факты из биографии великого ученого. В музее также есть макет старинного городского центра — до того, как он был уничтожен во время бомбардировок в 1944 году.
Одна из главных достопримечательностей Кафедрального собора — орган, самый большой в России. Собственно, их два — большой и малый хоровой, которые составляют единый комплекс. Небольшие концерты органной музыки проходят в соборе трижды в день — утром, днем и вечером. Можно также приобрести экскурсию в собор, включающую посещение концерта.
Поблизости, на левом берегу Преголи, располагается Рыбная деревня — стилизованный под старинный квартал с фахверковыми домами и красивым маяком, копией исторического. Здесь сосредоточены рестораны, кофейни, сувенирные магазины. Одно из самых приятных и познавательных развлечений — экскурсия на катере по реке от небольшой пристани на Октябрьской улице.
Океан на ладони.
Маршруты речных прогулок проходят также вблизи Музея-заповедника мирового океана. У набережной Петра Великого пришвартована часть экспозиции — научно-исследовательские суда «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев», подводная лодка-музей «Б-413», гидросамолёт Бе-12, средний рыболовный траулер СРТ-129 и самый впечатляющий — ярко-оранжевый плавучий маяк «Ирбенский». Все суда доступны для осмотра.
«Ирбенский» красиво выделяется на фоне гигантского стеклянного шара. Это самый новый музейный объект — зал «Большой океан», внутри которого 29 аквариумов с морскими обитателями, лаборатории, библиотека.
В главном здании музея, в экспозиционном корпусе «Глубина» выставлен глубоководный обитаемый аппарат «Мир-1», на котором спускались к «Титанику» и к Северному полюсу, один из крупнейших в мире скелетов кашалота, обитаемый подводный аппарат «Pisces-VII», барометры и другие приборы для гидрологических исследований.
На втором этаже — конгресс-холл, а на третьем — интерактивная экспозиция «Законы природы». Туристам с детьми рекомендуем посетить обязательно: здесь можно самостоятельно устроить маленькое торнадо, водоворот или молнию. Продолжают научные эксперименты дети на экспозиции «Лаборатория воды». Занятие там длится 35−40 минут, необходимо предварительно записаться.
Бастионы и янтарь.
Осмотреть все сохранившиеся фрагменты оборонительных городских укреплений не так-то просто: они находятся довольно далеко друг от друга, в разных частях города. Всего с XVII по XX век построили три кольца защиты города от внешнего врага.
Совместить осмотр сразу двух достопримечательностей можно, отправившись в Музей янтаря, который занимает часть валового укрепления — башню Дона. Помимо украшений, панно, художественных композиций из янтаря всех мыслимых цветов и фактур, здесь представлены стволы деревьев, внутри которых навсегда застыли струи янтарной смолы, и другие экспонаты, демонстрирующие, как янтарь образуется и как его добывают.
Адрес: площадь Маршала Василевского, д. 1.
Бранденбургские ворота находятся неподалеку от Южного вокзала, а внутри укрепления расположен самый вкусный музей Калининграда — Музей марципана. Экспозиция небольшая, но интересная: можно узнать, чем кенигсбергский марципан отличается от немецкого, увидеть старые формы и инструменты для изготовления сладостей, а также съедобные макеты городских зданий, парусник и сладких героев советских мультфильмов. Здесь же есть небольшой магазинчик свежих марципанов.
Осмотреть стоит и Королевские ворота, через которые когда-то действительно въезжали короли — по Кенигштрассе (королевской улице) в сторону замка.
Адрес: ул. Фрунзе, дом 112.
Калининградский филиал Государственной Третьяковской галереи — самый западный филиал музея. Это просторное современное здание с красивым видом на реку, часть будущего культурного кластера, который строят на острове Октябрьский по указу Президента России. Можно осмотреть экспозицию, выпить кофе, зайти в сувенирный магазин. В честь 80-летия Калининградской области летом в одном из залов Третьяковки проходит серия концертов классической музыки.
Адрес: Парадная набережная, дом 3.
Коса из песка.
Главная природная достопримечательность региона — уникальный природный заповедник, полоса дюн и леса между Балтийским морем и Куршским заливом.
Дюны — это, по сути, оборонительные укрепления против наступающих песков. В XIX веке эта местность оказалась на грани экологической катастрофы — рыцари-тевтонцы вырубили леса практически без остатка для строительства флота и укреплений. Мелкий балтийский песок беспрепятственно начал наступать на дома и поля и похоронил десяток рыбацких деревень.
Первую авандюну начал строить Сьерен Борн — он делал укрепления из хвороста, которые затем засыпало песком. Такое заграждение останавливало движущиеся на ветру песчаные валы. За годы кропотливой работы между морем и заливом построили сплошную полосу дюн, которая остановила пески. Важной частью укреплений стали специально подобранные растения с крепкой корневой системой и невысоким стволом.
До Куршской косы удобно добираться на автобусе из Калининграда или Зеленоградска, на арендованной машине, с экскурсией или на велосипеде. Вдоль всей косы, среди дюн и лесов, проходит велосипедная дорожка длиной 44 км — она начинается от города Зеленоградска и идет до границы с Литвой. По пути есть удобные съезды на экологические тропы и к морю.
Одна из достопримечательностей — танцующий лес, деревья с причудливо закрученными стволами. Есть несколько версий такой удивительной аномалии: например, что дело в местных сильных ветрах или особой почве. Посмотреть на танцующий лес в любом случае интересно.
Зеленоградск и его коты.
В самом популярном курортном городе Калининградской области очень уютный маленький центр, где приятно гулять, заходя в многочисленные сувенирные магазины и кафе. Одни из главных достопримечательностей — многочисленные коты и кошки, которых здесь подкармливают и всячески опекают.
На Курортном проспекте, главной прогулочной улице в центре, организовали целый кошачий городок — домики, миски для еды и воды, шуточный пешеходный переход для кошек. Рядом в автомате можно купить пакетик корма и обеспечить кому-то из хвостатых обед.
В Зеленоградске очень красивая благоустроенная набережная с колесом обозрения, вдоль всей набережной расположены пляжи. Восточная часть, ближе к центру и городскому парку, самая оживленная, на пляже много загорающих. По мере удаления к западной части побережья людей все меньше, пляж — шире, а вблизи небольшой станции Малиновка — небольшие дюны, по которым проложены деревянные дорожки и лесенки.
Дачи на дюнах.
В Светлогорске когда-то отдыхали состоятельные бюргеры. Городок стоит на дюнах среди леса, поэтому прогулка состоит из бесконечных подъемов и спусков, за исключением, разве что, Октябрьской и Курортной улиц. Там сосредоточены основные туристические объекты — ресторанчики, сувенирные магазины, небольшой рынок, продажа экскурсий. На Октябрьской улице находится самый узнаваемый и фотографируемый объект Светлогорска — живописная водонапорная башня. Раньше она была частью водолечебницы, а теперь здесь санаторий.
Небольшой органный зал «Макаров» находится в здании католической капеллы «Дева Мария — звезда моря». Концерты проходят днем и вечером, билеты можно приобрести только в кассе за наличные.
В Кенигсберге (как раньше назывался Калининград) родился писатель-романтик Эрнст Теодор Амадей Гофман. В Светлогорске есть памятник писателю, в переулке, названном в его же честь. А рядом — Дом сказочника, красивая вилла, в которой работает гостиница.
Чтобы оценить Светлогорск по достоинству и увидеть романтические запущенные или, наоборот, отреставрированные виллы, у каждой из которых уникальный облик, надо уйти с центральных улиц и побродить вокруг наугад. Заблудиться здесь невозможно, город слишком маленький.
Вдоль моря достраивают набережную, которая на несколько метров поднята над уровнем воды. Основная часть уже готова. К набережной можно спуститься на фуникулере от станции Светлогорск-2 или на панорамном лифте от центра «Янтарь-холл».
Еще одно приятное место для прогулок — обустроенный парк, который спускается от железнодорожной станции «Светлогорск-1» к озеру Тихому. Если идти вдоль озера на восток, к центру курорта, на одном из холмов справа можно увидеть здание православного храма Серафима Саровского, бывшей кирхи Раушена (это немецкое название Светлогорска).
Куда еще съездить в Калининградской области.
Музейно-исторический комплекс «Замок Шаакен» — отличное место для поездки с детьми. Здесь можно увидеть рыцарский турнир и даже самим надеть доспехи и позировать на фото с обнаженным мечом. Экспонаты не аутентичные, зато почти все можно трогать руками. В замке находится Музей истории, где есть макет крепости и сохранившиеся исторические артефакты, Музей старинного оружия и Музей инквизиции — конечно же, в мрачном подземелье.
Адрес: Гурьевский городской округ, поселок Некрасово, ул. Центральная.
В городе Черняховске самый сохранный исторический центр города, а улицы вымощены брусчаткой. Осмотрите храм Архангела Михаила, построенный в 1890 году как реформатская церковь, а также действующий католический храм Святого Бруно, руины замка Инстербург, заложенного тевтонами в середине XIV века, а поблизости от города — хорошо сохранившийся замок Георгенбург.
Балтийск — город российского флота, еще недавно закрытый. Здесь стоит осмотреть крепость Пиллау и побывать в Музее Балтийского флота. Посещение крепости возможно только с экскурсией, которую надо приобрести заранее. На пароме можно сплавать на российскую часть Балтийской косы, увидеть остатки немецкой авиабазы «Нойтиф», береговые зенитные батареи, бункеры и морской форт «Западный». Узнать больше об истории косы можно в музее «Старый люнет». Для посещения косы необходимо иметь при себе российский паспорт.
Янтарный — поселок с самым широким и протяженным пляжем Калининградской области. А еще именно здесь находится музей добычи янтаря, объекты которого расположены в нескольких местах.
Адрес: ул. Советская, 61А.
Смотровая площадка Приморского карьера позволяет взглянуть на действующий карьер с высоты.
Адрес: ул. Дачная, 3.
Если хотите добыть немного солнечных камушков, вам на аттракцион «Старатель». В специальной песочнице можно лопаткой нагрести себе немного камней и получить за работу диплом старателя. Рядом расположены макет шахты «Анна» и «Виселица» — наглядная демонстрация жесткого контроля добычи во времена Тевтонского ордена.
Адрес: ул. Облепиховая, д. 2.
Что привезти из Калининградской области.
Вкусные сувениры — это, конечно же, кенигсбергские свежие марципаны, «Королевские луизки», любимые сливочные конфетки королевы Луизы местного производства. А также рыба — например, соленая камбала, копченый балтийский угорь или даже банка балтийской кильки в томате.
На память можно привезти кусочки янтаря или украшения с ним и хомлина — маленького металлического человечка. Такие встречаются по всему Калининграду. Приобрести своего собственного можно в «Мастерской хомлинов».
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