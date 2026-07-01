По России с любовью: янтарь, дюны и коты в Калининградской области

Добраться до Калининграда проще всего на самолете. Перелет из Москвы займет около 2,5 часа, из Санкт-Петербурга — меньше двух. Из аэропорта «Храброво» до городского автовокзала каждые 30−40 минут ходят автобусы 244-Э. На дорогу понадобится от 40 минут до 1 часа в зависимости от трафика. Причем уже по пути можно знакомиться с городом: автобус проезжает площадь Победы и гостиницу «Калининград», от которой до главной туристической локации города, острова Канта, не больше 15 пешком.