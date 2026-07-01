Еще 347 млн рублей выделят на расширение Ново-Стригинского кладбища

Администрация Нижнего Новгорода объявила закупку для выбора исполнителя третьего этапа строительства второй очереди кладбища «Новое Стригинское». Информация о тендере размещена в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок.
Инициатором закупки выступает муниципальное казённое учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода». Публикация заявки состоялась 30 июня.
В перечень обязательств подрядчика входит комплекс строительно‑монтажных мероприятий: устройство внутренних инженерных сетей (водопровод и канализация), монтаж вентиляционной системы и пожарной сигнализации.
Помимо этого, исполнителю предстоит обустроить транспортную и пешеходную инфраструктуру — проезды, тротуары и площадки, а также организовать площадку для размещения контейнеров, установить водоотводные лотки и туалеты, смонтировать пожарные резервуары. Отдельным пунктом контракта предусмотрено озеленение территории кладбища.
Стоимость контракта зафиксирована на уровне 347 593 410 рублей, включая резервный фонд в размере 6,8 млн рублей для покрытия возможных непредвиденных расходов. Приём заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 16 июля, подведение итогов запланировано на 20 июля. Срок завершения всех предусмотренных работ — до 20 декабря 2030 года.
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