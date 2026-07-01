Еще 347 млн рублей выделят на расширение Ново-Стригинского кладбища

Стоимость контракта зафиксирована на уровне 347 593 410 рублей, включая резервный фонд в размере 6,8 млн рублей для покрытия возможных непредвиденных расходов. Приём заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 16 июля, подведение итогов запланировано на 20 июля. Срок завершения всех предусмотренных работ — до 20 декабря 2030 года.