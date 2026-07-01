Советник губернатора — о кадрах и безопасности

— Я родился и вырос в Кисловодске. Очень люблю наш «южный микс» — особый колорит, эмоциональность и гостеприимство. Поэтому, когда оказался на донской земле, ощутил родную атмосферу, особый казачий дух. В начале 2000-х создал строительно-проектную компанию, которая занималась высокотехнологичными объектами — энергоблоками, линиями электропередач, возведением современного рыбозавода в Семикаракорске. Позже руководил «Авиакомплектом», затем десять лет работал в «Объединённой авиа­строительной корпорации». Именно там учился принимать решения, которые влияют на жизнь страны. Тогда же познакомился с нынешним губернатором Ростовской области — много лет был заместителем Юрия Борисовича Слюсаря, когда он возглавлял ОАК.