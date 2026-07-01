В Красноярском крае снова ввели режим черного неба

В нескольких территориях Красноярского края объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Он будет действовать с 19:00 1 июля до 19:00 2 июля. Об этом сообщил министр экологии края Владимир Часовитин.
По данным Среднесибирского УГМС, режим НМУ ввели в Красноярске, Норильске, Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске, поселке Солнечный и других округах края.
В Красноярске 1 и 2 июля синоптики прогнозируют жаркую погоду. Днем температура воздуха местами может достигать 35 градусов.
Во время режима НМУ предприятиям предписывают снижать выбросы в атмосферу. Жителям рекомендуют меньше времени проводить на улице и по возможности ограничить использование личных автомобилей.