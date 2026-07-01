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Воронежская область экспортировала 111,3 тысячи тонн растительной продукции

Основу поставок составили побочные продукты производства.

Источник: Аргументы и факты

Воронежская область за 2026 год экспортировала уже более 111,3 тысячи тонн растительной продукции в 26 стран. Крупнейшими импортёрами региона стали Беларусь и Китай. Об этом во вторник, 30 июня, сообщило РИА «Воронеж» со ссылкой на управление межрегионального Россельхознадзора.

В числе экспортных позиций оказались 390 тонн шампиньонов, 398 тонн белокочанной капусты, 143 тонны кабачков, 13 тысяч тонн сои, 3,7 тысячи тонн репчатого лука, а также 6 тысяч тонн кукурузы и 2,4 тысячи тонн пивоваренного ячменя.

Основу поставок составили побочные продукты производства: 28,4 тысячи тонн свекловичного жома и 18,6 тысяч тонн продуктов переработки подсолнечника. Кроме того, за границу активно поставляется пшеница, более 11,4 тысячи тонн закупили Грузия и Латвия.

В Беларусь преимущественно поставляются грибы, пшеничная мука, яблоки, репчатый лук, соя, редис и огурцы. В Китай отгружается в основном свекловичный жом.

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