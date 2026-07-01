Воронежская область экспортировала 111,3 тысячи тонн растительной продукции

Воронежская область за 2026 год экспортировала уже более 111,3 тысячи тонн растительной продукции в 26 стран. Крупнейшими импортёрами региона стали Беларусь и Китай. Об этом во вторник, 30 июня, сообщило РИА «Воронеж» со ссылкой на управление межрегионального Россельхознадзора.