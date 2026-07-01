Александр Черников стал министром промышленности и торговли Красноярского края

1 июля Александра Черникова назначили министром промышленности и торговли Красноярского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Котюков.
В ходе рабочей встречи с новым министром глава региона отметил, что вступление в должность проходит в непростое время, а руководство ведомством потребует особого подхода.
«Технологическая повестка серьезная. Запуск производств, реализация инвестпроектов, оперативное реагирование на текущие вызовы — такие, как топливный вопрос, — часть приоритетных задач. Их необходимо решать эффективно», — подчеркнул Котюков.
Черников родился 25 августа 1991 года в станице Тамань (Краснодарский край). Окончил Сибирский федеральный университет, после этого работал в правительстве Красноярского края. С 2022 по 2026 год был директором «Сибирского института развития креативных индустрий».
Максим Ермаков, прежний руководитель министерства, покинул пост по собственному желанию.
Ранее мы писали, что 24 июня губернатор назначил Романа Дубровского министром тарифной политик края. В системе тарифного регулирования он работает почти 30 лет.