«Вымпелком» поставит оборудование для фиджитал-центров в Черноземье

Подрядчик до 5 декабря этого года должен направить игровые рабочие станции, звуковые гарнитуры, аккумуляторы, стационарные и портативные игровые приставки, станции виртуальной реальности, клавиатуры и мыши. Также предусмотрена поставка оборудования для лазерного боя и дрон-центров, включая комплектующие для сборки беспилотников, трассы для гонок дронов и профильное программное обеспечение (ПО). Кроме того, в состав поставки входят операционные системы, антивирусы и ПО для управления и мониторинга оборудования.