«Вымпелком» поставит оборудование для фиджитал-центров в Черноземье

ПАО «Вымпел-Коммуникации» (бренд Билайн) выбрано поставщиком и установщиком комплектов программно-аппаратных комплексов в игровых фиджитал-центрах (площадках для киберспортивных дисциплин). Оборудование получат 23 субъекта РФ, включая Воронежскую, Курскую и Тамбовскую области. Максимальная цена контракта составляла 694,5 млн руб. Контракт достался «Вымпелкому» за 691 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.
В торгах приняли участие два конкурсанта. Предложение второй фирмы, название которой не обнародовано, составило 694,5 млн руб. (начальная цена). Компания не решилась на ее снижение.
Как сообщал «Ъ-Черноземье» в конце мая, в Курске фиджитал-центр будет доступен на улице Энгельса, 140Б, в Тамбове — на улице Мичуринской, 150, а в Павловске Воронежской области — на улице Лесной, 2А.
Подрядчик до 5 декабря этого года должен направить игровые рабочие станции, звуковые гарнитуры, аккумуляторы, стационарные и портативные игровые приставки, станции виртуальной реальности, клавиатуры и мыши. Также предусмотрена поставка оборудования для лазерного боя и дрон-центров, включая комплектующие для сборки беспилотников, трассы для гонок дронов и профильное программное обеспечение (ПО). Кроме того, в состав поставки входят операционные системы, антивирусы и ПО для управления и мониторинга оборудования.