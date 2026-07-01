Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вымпелком» поставит оборудование для фиджитал-центров в Черноземье

ПАО «Вымпел-Коммуникации» (бренд Билайн) выбрано поставщиком и установщиком комплектов программно-аппаратных комплексов в игровых фиджитал-центрах (площадках для киберспортивных дисциплин). Оборудование получат 23 субъекта РФ, включая Воронежскую, Курскую и Тамбовскую области. Максимальная цена контракта составляла 694,5 млн руб. Контракт достался «Вымпелкому» за 691 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

ПАО «Вымпел-Коммуникации» (бренд Билайн) выбрано поставщиком и установщиком комплектов программно-аппаратных комплексов в игровых фиджитал-центрах (площадках для киберспортивных дисциплин). Оборудование получат 23 субъекта РФ, включая Воронежскую, Курскую и Тамбовскую области. Максимальная цена контракта составляла 694,5 млн руб. Контракт достался «Вымпелкому» за 691 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.

В торгах приняли участие два конкурсанта. Предложение второй фирмы, название которой не обнародовано, составило 694,5 млн руб. (начальная цена). Компания не решилась на ее снижение.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в конце мая, в Курске фиджитал-центр будет доступен на улице Энгельса, 140Б, в Тамбове — на улице Мичуринской, 150, а в Павловске Воронежской области — на улице Лесной, 2А.

Подрядчик до 5 декабря этого года должен направить игровые рабочие станции, звуковые гарнитуры, аккумуляторы, стационарные и портативные игровые приставки, станции виртуальной реальности, клавиатуры и мыши. Также предусмотрена поставка оборудования для лазерного боя и дрон-центров, включая комплектующие для сборки беспилотников, трассы для гонок дронов и профильное программное обеспечение (ПО). Кроме того, в состав поставки входят операционные системы, антивирусы и ПО для управления и мониторинга оборудования.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше