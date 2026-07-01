Под Зеленоградском 33-летний мужчина бросился в море спасать тонущего ребёнка и погиб

Погибшего нашли в среду, 1 июля, около 8:00. Известно, что вечером 30 июня 33-летний калининградец отдыхал на пляже и бросился спасать тонущего ребёнка, который в итоге выплыл на берег, а мужчину унесло отбойным течением. К пострадавшему поплыли городские спасатели, но им самим в итоге потребовалась помощь, а молодой человек ушёл на дно. Погибшего искали сотрудники МЧС, но безуспешно.