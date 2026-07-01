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В Красноярском крае мужчину осудили за избиения двух малолетних детей

В Канске суд вынес приговор местному жителю по делу об истязании 4-летней дочери и 6-летней падчерицы.

В Канске суд вынес приговор местному жителю по делу об истязании 4-летней дочери и 6-летней падчерицы.

Как установил суд, мужчина не работал, не имел постоянного источника дохода и злоупотреблял алкоголем. С сентября 2025 года по март 2026 года он систематически применял насилие к детям.

По данным суда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина под видом воспитания бил девочек руками и различными предметами. Поводами для этого становились малозначительные ситуации. Суд указал, что дети находились в беспомощном состоянии и зависели от подсудимого. Его действия причиняли им физические и психические страдания.

Мужчину признали виновным в истязании двух малолетних. С учетом характера преступления и данных о личности подсудимого суд назначил ему 4 года лишения свободы.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.