В Красноярском крае мужчину осудили за избиения двух малолетних детей

По данным суда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина под видом воспитания бил девочек руками и различными предметами. Поводами для этого становились малозначительные ситуации. Суд указал, что дети находились в беспомощном состоянии и зависели от подсудимого. Его действия причиняли им физические и психические страдания.