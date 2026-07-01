Мэрия: в дни празднования юбилея области направят дополнительный транспорт

Изображения: администрация Калининграда.
В дни празднования 80-летия Калининграда и области к площадкам проведения мероприятий направят дополнительный транспорт. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Мероприятия на Октябрьском острове заканчиваются в 23:00. Дополнительный транспорт (в обоих направлениях) отъедет от ближайших остановок в 23:15 и в 23:30. Речь идет о маршрутах № 11, 21, 39, 40, 72, 3ТМ, 5ТМ.
К площадкам Прибрежного микрорайона, микрорайона им. Космодемьянского, Чкаловска, парка «Юность», Летнего озера и ул. Флотской также направят дополнительный транспорт. Окончание мероприятий запланировано на 21:00. Транспорт отъедет от остановок в 21:15 и 21:30.
Напомним, что гала-концерты к юбилею области пройдут на «Росте Арене» 4 и 5 июля, выступят Олег и Родион Газмановы, группа «Браво», Burito, «5sta Family» и Zivert. Помимо «Ростех Арены», в Калининграде планируют задействовать ещё шесть площадок.