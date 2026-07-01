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Россияне смогут увидеть самое маленькое Солнце года и тонкий серп Луны

В июле россияне смогут наблюдать несколько астрономических явлений, в том числе самый маленький видимый размер солнечного диска в году, тонкий серп Луны и метеорный поток.

В июле россияне смогут наблюдать несколько астрономических явлений, в том числе самый маленький видимый размер солнечного диска в году, тонкий серп Луны и метеорный поток. Об этом сообщает ТАСС.

По словам инженера учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилена Санакоева, 6 июля Земля окажется в афелии, самой удаленной от Солнца точке своей орбиты. Расстояние составит около 152 млн км, поэтому солнечный диск будет выглядеть самым маленьким в этом году.

Поздней ночью 11 июля, примерно с 2 до 3 часов, можно будет увидеть тонкий серп старой Луны в рассеянном скоплении Плеяды. Чуть ближе к горизонту будет заметен красноватый Марс. Наблюдать явление лучше с помощью бинокля. Также между Луной и Марсом можно будет разглядеть Уран, но для этого понадобится телескоп с увеличением от 100 крат.

Еще одно астрономическое событие ожидается 30 и 31 июля. В эти дни пройдет метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Его радиант будет находиться в созвездии Водолея низко над горизонтом. По словам специалиста, за час можно будет увидеть лишь несколько заметных метеоров.

(Фото: magnific.com).