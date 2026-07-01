Россияне смогут увидеть самое маленькое Солнце года и тонкий серп Луны

В июле россияне смогут наблюдать несколько астрономических явлений, в том числе самый маленький видимый размер солнечного диска в году, тонкий серп Луны и метеорный поток. Об этом сообщает ТАСС.
По словам инженера учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилена Санакоева, 6 июля Земля окажется в афелии, самой удаленной от Солнца точке своей орбиты. Расстояние составит около 152 млн км, поэтому солнечный диск будет выглядеть самым маленьким в этом году.
Поздней ночью 11 июля, примерно с 2 до 3 часов, можно будет увидеть тонкий серп старой Луны в рассеянном скоплении Плеяды. Чуть ближе к горизонту будет заметен красноватый Марс. Наблюдать явление лучше с помощью бинокля. Также между Луной и Марсом можно будет разглядеть Уран, но для этого понадобится телескоп с увеличением от 100 крат.
Еще одно астрономическое событие ожидается 30 и 31 июля. В эти дни пройдет метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Его радиант будет находиться в созвездии Водолея низко над горизонтом. По словам специалиста, за час можно будет увидеть лишь несколько заметных метеоров.
(Фото: magnific.com).