Россияне смогут увидеть самое маленькое Солнце года и тонкий серп Луны

Поздней ночью 11 июля, примерно с 2 до 3 часов, можно будет увидеть тонкий серп старой Луны в рассеянном скоплении Плеяды. Чуть ближе к горизонту будет заметен красноватый Марс. Наблюдать явление лучше с помощью бинокля. Также между Луной и Марсом можно будет разглядеть Уран, но для этого понадобится телескоп с увеличением от 100 крат.