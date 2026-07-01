Что грозит водителю, оставившему ребенка в запертой машине?

Юридическая ответственность варьируется от штрафа до реального лишения свободы.
«Оставляя ребенка на условные несколько минут в запертом автомобиле водитель создает условия для сбоя терморегуляции организма, юный пассажир может потерять сознание», — поясняет эксперт «АиФ-Волгоград» заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.
Не спасет приоткрытое окно, включенный кондиционер или парковка в тени — такова реальная особенность валообразного прогрева авто даже в прохладные дни и особенности ребенка — его тело прогревается значительно быстрее, чем у взрослого, то есть, риск теплового удара велик. Особенно опасно оставлять даже на несколько минут без внимания детей, заснувших в машине.
Юридическая ответственность за оставление ребенка в машине варьируется от штрафа до реального лишения свободы и зависит от тяжести последствий.
Если ребенок в закрытой машине не пострадал, это классифицируется как нарушение правил стоянки, скорее всего, будет административный штраф по ст.12.19 КоАП РФ.
Если ребенок пострадал от перегрева, переохлаждения, получил травму или погиб, действия водителя могут квалифицироваться по статьям Уголовного кодекса РФ:
Ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности): до 1 года лишения свободы.
Ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию): до 3 лет лишения свободы.
Ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности): до 3 лет лишения свободы.
Ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности): до 4 лет лишения свободы.
Также за опасное поведение родителей-водителей по отношению к детям органы опеки могут поставить семью на учет или инициировать процедуру ограничения родительских прав.