Что грозит водителю, оставившему ребенка в запертой машине?

Не спасет приоткрытое окно, включенный кондиционер или парковка в тени — такова реальная особенность валообразного прогрева авто даже в прохладные дни и особенности ребенка — его тело прогревается значительно быстрее, чем у взрослого, то есть, риск теплового удара велик. Особенно опасно оставлять даже на несколько минут без внимания детей, заснувших в машине.