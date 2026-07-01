Турция стягивает в Анкару 56 тысяч полицейских к саммиту НАТО

Под особый контроль попадут сразу несколько ключевых зон столицы. Самые строгие ограничения введут вокруг президентского комплекса — именно там состоятся главные заседания. Усиленные наряды полиции также будут дежурить в аэропортах и у гостиниц, где остановятся иностранные делегации.