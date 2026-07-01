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Турция стягивает в Анкару 56 тысяч полицейских к саммиту НАТО

Турция готовится к приему лидеров НАТО: Анкара стягивает десятки тысяч полицейских и приводит ПВО в полную боевую готовность. Как сообщает в среду Associated Press, такие жесткие меры связаны с предстоящим саммитом альянса, который пройдет 7—8 июля.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Под особый контроль попадут сразу несколько ключевых зон столицы. Самые строгие ограничения введут вокруг президентского комплекса — именно там состоятся главные заседания. Усиленные наряды полиции также будут дежурить в аэропортах и у гостиниц, где остановятся иностранные делегации.

По информации местных СМИ, за порядком будут следить 56 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Власти пошли на беспрецедентные меры: на время саммита под запрет попали любые демонстрации, концерты и даже школьные выпускные. Госслужащих, чья работа не считается критически важной, на эти дни отправили в принудительный отпуск.

Полиция уже начала зачистку города. В рамках подготовительных мероприятий стражи порядка задержали более 200 человек, которых подозревают в связях с экстремистскими группировками.

Ранее турецкое издание Türkiye предположило, что позиция НАТО по вопросу возможного прямого военного конфликта с Россией прояснится после саммита альянса. Мероприятие пройдет в Анкаре 7—8 июля. В публикации также отмечается: западные государства, несмотря на активные поставки вооружений Киеву, так и не сумели добиться ослабления Москвы.

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