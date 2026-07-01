Названо точное количество жителей Казахстана

По данным Бюро национальной статистики, на 1 июня 2026 года в Казахстане проживали 20 575 979 человек.
Сравнивая с данными на 1 мая 2026 года, когда численность населения составляла 20 562 993, можно отметить общий прирост жителей на 12 986 человек.
Также стоит отметить, что количество женщин в стране (10 517 159) превышает количество мужчин (10 058 820).
Распределение населения по типу проживания:
В городах: 13 168 438 человек.
В сельской местности: 7 407 541 человек.
Наибольшая численность населения наблюдается в следующих регионах:
Алматы: 2 348 103 человек.
Туркестанская область: 2 149 205 человек.
Астана: 1 639 176 человек.
Алматинская область: 1 596 532 человек.
Шымкент: 1 294 050 человек.
Жамбылская область: 1 215 656 человек.
Карагандинская область: 1 131 353 человек.
Во всех остальных областях страны численность населения составляет менее 1 миллиона человек.