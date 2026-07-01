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Названо точное количество жителей Казахстана

В Бюро национальной статистики представили обновленные данные о численности населения в Казахстане по состоянию на 1 июня 2026 года, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

По данным Бюро национальной статистики, на 1 июня 2026 года в Казахстане проживали 20 575 979 человек.

Сравнивая с данными на 1 мая 2026 года, когда численность населения составляла 20 562 993, можно отметить общий прирост жителей на 12 986 человек.

Также стоит отметить, что количество женщин в стране (10 517 159) превышает количество мужчин (10 058 820).

Распределение населения по типу проживания:

  • В городах: 13 168 438 человек.

  • В сельской местности: 7 407 541 человек.

Наибольшая численность населения наблюдается в следующих регионах:

  1. Алматы: 2 348 103 человек.

  2. Туркестанская область: 2 149 205 человек.

  3. Астана: 1 639 176 человек.

  4. Алматинская область: 1 596 532 человек.

  5. Шымкент: 1 294 050 человек.

  6. Жамбылская область: 1 215 656 человек.

  7. Карагандинская область: 1 131 353 человек.

Во всех остальных областях страны численность населения составляет менее 1 миллиона человек.