Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывотехник Росгвардии погиб при попытке разминировать БПЛА в Курской области

Сегодня ночью в Рыльске Курской области взрывотехник Росгвардии погиб при попытке разминировать боевую часть беспилотника. Также был ранен сотрудник полиции. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: Коммерсантъ

Сегодня ночью в Рыльске Курской области взрывотехник Росгвардии погиб при попытке разминировать боевую часть беспилотника. Также был ранен сотрудник полиции. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Уточняется, что перед этим ВСУ сбросили с беспилотников взрывные устройства на две площади в Рыльске.

«Сейчас обстановка напряженная. Враг продолжает свои нападки. Объявлена опасность атаки БПЛА», — заключил Александр Хинштейн.

По данным главы региона, с 9:00 30 июня до 9:00 1 июля над Курской областью сбили 143 беспилотника. Также установлено девять сбросов взрывных устройств с дронов и 113 артиллерийских обстрелов. В результате пострадал один человек: ранения получил 65-летний мужчина в слободе Белой.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше