АЗС, кафе и гостиницу на М-4 в Ростовской области продают за 7,7 млн рублей

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области выставили на продажу комплекс придорожного сервиса, который состоит из АЗС, гостиницы, кафе и автостоянки. Заявленная стоимость комплекса — 7,7 млн рублей, но цена в итоге будет обсуждаться отдельно. Предложение появилось на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.