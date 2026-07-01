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Андрей Бочаров: до конца года «Юный ястреб» прирастёт пятью новыми объектами

1 июля на площадке «Юного ястреба» прошло совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова. Глава.

1 июля на площадке «Юного ястреба» прошло совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова. Глава региона сообщил участникам о завершении до конца 2026 года строительства пяти ключевых объектов, которые станут драйвером для дальнейшего развития уникального комплекса.

В их числе современная взлётно-посадочная полоса, обустройство которой глава региона проинспектировал до начала мероприятия, учебный бункер, оборудованный под центр управления, учебно-спортивный центр БПЛА «Гонка дронов», оборудованный для подготовки к состязаниям, крытый тир с тремя стрелковыми галереями. Кроме того, на базе электропоезда здесь же будет создан историко-образовательный объект «Эшелон 34. Сила России».

— Все проекты планируем завершить до конца текущего года. Уверен, они станут опорными в реализации целого ряда ключевых задач развития Волгоградской области, — подчеркнул руководитель.

Отметим, основная задача центра «Юный ястреб» — передача подрастающим поколениям памяти о подвиге предков, физическое и патриотическое воспитание, начальная военная подготовка и передача опыта бойцов СВО. Проект реализуется под личным контролем главы региона и при поддержке федеральных властей.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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