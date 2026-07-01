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Бастрыкин потребовал доклад из-за пандуса, покалечившего пенсионера в Волгограде

Глава СК заинтересовался историей инвалида-колясочника, который неоднократно падал из-за опасной конструкции.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде история с неудачно установленным пандусом дошла до самого верха. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил разобраться в ситуации, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком.

В социальных сетях появилась информация, что в городе инвалид-колясочник постоянно страдает из-за некачественно смонтированного пандуса. Конструкция сделана так неудачно, что пенсионер регулярно падает, пытаясь выехать на улицу. Причем жалобы в разные инстанции не помогали — чиновники никак не реагировали.

Следователи регионального управления СК уже начали проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от руководителя волгоградского СК Василия Семенова срочно предоставить доклад о ходе проверки и о том, какие меры принимаются, чтобы восстановить права маломобильного гражданина.