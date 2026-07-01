Бастрыкин потребовал доклад из-за пандуса, покалечившего пенсионера в Волгограде

В социальных сетях появилась информация, что в городе инвалид-колясочник постоянно страдает из-за некачественно смонтированного пандуса. Конструкция сделана так неудачно, что пенсионер регулярно падает, пытаясь выехать на улицу. Причем жалобы в разные инстанции не помогали — чиновники никак не реагировали.