ННГУ вошел в десятку лучших экономических вузов России по зарплатам выпускников

Лидером рейтинга шестой год подряд остается МГИМО. Его выпускники сегодня могут рассчитывать на медианную зарплату 230 тысяч рублей в месяц. Второе место сохранил НИУ ВШЭ с показателем 200 тысяч рублей, а третью строчку разделили Финансовый университет при Правительстве России и МГУ имени М. В. Ломоносова — по 195 тысяч рублей.