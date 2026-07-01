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ННГУ вошел в десятку лучших экономических вузов России по зарплатам выпускников

Медианная зарплата выпускников университета достигла 135 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского вошел в десятку российских вузов с самыми высокими зарплатами молодых специалистов в сфере экономики и финансов. Университет разделил девятое место с Российским университетом дружбы народов, а медианная зарплата его выпускников достигла 135 тысяч рублей в месяц — на 10 тысяч больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Рейтинг составлен на основе данных о выпускниках 2020−2025 годов, которые уже работают или ищут работу по экономическим специальностям. Аналитики учитывали зарплатные ожидания специалистов в сферах банковского дела, финансов, аудита, бухгалтерского учета, инвестиционного анализа, консалтинга и корпоративной экономики.

Лидером рейтинга шестой год подряд остается МГИМО. Его выпускники сегодня могут рассчитывать на медианную зарплату 230 тысяч рублей в месяц. Второе место сохранил НИУ ВШЭ с показателем 200 тысяч рублей, а третью строчку разделили Финансовый университет при Правительстве России и МГУ имени М. В. Ломоносова — по 195 тысяч рублей.

По данным исследования, минимальный показатель, позволивший войти в двадцатку лучших вузов страны, составил 90 тысяч рублей. Таким образом, разрыв между лидером рейтинга и вузами, замыкающими топ-20, достиг 140 тысяч рублей.