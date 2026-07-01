В пятых классах введут новый предмет «Духовно-нравственная культура России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый предмет «Духовно-нравственная культура России» будет введен в 5-х классах со второго полугодия 2026/27 учебного года, а с 2027/28 учебного года к нему добавятся 6-е и 7-е классы.
Как ранее рассказывал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, предмет призван стать значимым инструментом трансляции ценностей. Для его реализации отобраны 83 героя, в том числе бойцы спецоперации, о которых будут созданы документальные фильмы.
Для преподавания «Духовно-нравственной культуры России» школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями, отмечает РИА Новости. Минпросвещения также направило в регионы методические письма о преподавании дисциплины. Время ведется подготовка методических материалов. Параллельно продолжается работа над линейкой единых учебников по новому предмету.