В пятых классах введут новый предмет «Духовно-нравственная культура России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый предмет «Духовно-нравственная культура России» будет введен в 5-х классах со второго полугодия 2026/27 учебного года, а с 2027/28 учебного года к нему добавятся 6-е и 7-е классы.