Оценки за всё: как проверяли знания хабаровских гимназистов до революции

Однако одного заявления было недостаточно. Кандидатуру каждого ученика тщательно обсуждали. Комиссия рассматривала не только уровень знаний, но и личные качества выпускника. Сначала оценивалась его нравственная зрелость, затем — степень умственной зрелости и успехи по каждому предмету. Учитывалось также поведение гимназиста как в стенах учебного заведения, так и за его пределами, а также его готовность соблюдать требования закона и правила доброй нравственности. Только после такого обсуждения принималось решение о допуске к испытаниям зрелости.