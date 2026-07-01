Оценки за всё: как проверяли знания хабаровских гимназистов до революции

Сегодня пятибалльная система оценивания кажется привычной и само собой разумеющейся. Однако мало кто задумывается, что когда-то она действительно была полноценной шкалой, где каждая отметка — от единицы до пятерки — имела четко прописанное значение. История современной школьной оценки берет свое начало почти два века назад.
В начале 1837 года в Российской империи Министерство народного просвещения утвердило «Правила для испытания в уездных училищах и гимназиях». Именно этот документ официально закрепил пятибалльную систему оценивания знаний учащихся.
В документе говорилось: «для обозначения степени успехов учеников определяются числа: 1, 2, 3, 4, 5, из коих 1 показывает слабые, 2 — посредственные, 3 — достаточные, 4 — хорошие и 5 — отличные успехи».
При этом оценка знаний не сводилась лишь к субъективному мнению преподавателя. Правила подробно разъясняли, каким требованиям должна соответствовать каждая отметка. Так, о высшей оценке говорилось следующее:
— Хотя оценивание успехов учащихся безусловно предоставляется собственному усмотрению, опытности и благонамеренности испытателей и преподавателей, при всем том, для надлежащего с их стороны руководства и для избежания всяких недоумений, признается не излишним принять общим правилом, что цифра 5 в оценке успехов принадлежала иметь ученикам, которые все пройденное в учебном предмете знают весьма основательно, на все вопросы отвечают весьма удовлетворительно и притом в систематическом порядке, все возражения опровергают, выражаются ясно, точно и свободно.
Любопытно, что пятибалльная шкала того времени действительно состояла из пяти полноценно используемых оценок. И единица, и двойка были обычными рабочими отметками, а не исключительными случаями, как это нередко воспринимается сегодня. В Правилах было сказано:
— Цифра 2 назначается тем, которые пройденное понимают порядочно, отвечают на вопросы посредственно, не в надлежащем порядке и на иные с помощью Испытателя; выражаются неопределительно. Наконец, цифра 1 ставится тем, которые многого из пройденного предмета не понимают, отвечают сбивчиво, пересказывают лишь вытверженное наизусть, притом со многими ошибками и неясно.
При этом документ не устанавливал общего количества экзаменов, которые должны были сдавать учащиеся. Однако для получения аттестата зрелости существовали строгие требования: необходимо было иметь окончательное среднее число по всем предметам не менее трех, а также получить не меньше трех баллов по каждому из главных предметов — Закону Божию, российской словесности, латинскому и греческому языкам, арифметике и алгебре.
Со временем правила проведения испытаний зрелости неоднократно пересматривались и совершенствовались.
Особенно тщательно была организована система экзаменов в 1870-х годах. Испытания зрелости проходили в конце учебного года в каждой гимназии. Экзаменационную комиссию возглавлял директор учебного заведения, а в ее состав входили инспектор гимназии, преподаватели и представители учебного округа.
Чтобы быть допущенным к экзаменам, гимназист должен был за полтора месяца подать прошение директору и внести плату — 10 рублей «в пользу экзаменаторов». Таким образом, выпускные экзамены были платными.
Однако одного заявления было недостаточно. Кандидатуру каждого ученика тщательно обсуждали. Комиссия рассматривала не только уровень знаний, но и личные качества выпускника. Сначала оценивалась его нравственная зрелость, затем — степень умственной зрелости и успехи по каждому предмету. Учитывалось также поведение гимназиста как в стенах учебного заведения, так и за его пределами, а также его готовность соблюдать требования закона и правила доброй нравственности. Только после такого обсуждения принималось решение о допуске к испытаниям зрелости.
Не менее серьезное внимание уделялось сохранению тайны экзаменационных заданий. Члены комиссий каждой гимназии разрабатывали варианты испытаний и с соблюдением полной секретности направляли их в учебный округ. Там выбирали единое задание для всех гимназий округа и рассылали его директорам в запечатанных конвертах с надписью:
— Вскрывать в присутствии членов испытательной комиссии и учеников перед самим началом письменного испытания.
Проверка письменных работ также представляла собой многоступенчатую процедуру. Сначала сочинение внимательно изучал преподаватель гимназии: цветными чернилами исправлял ошибки на полях и подробно оценивал, насколько работа соответствует установленным требованиям. Затем работу рассматривали все члены экзаменационной комиссии. Если между ними возникали разногласия, окончательная отметка определялась большинством голосов.
Одним из самых серьезных испытаний был экзамен по русскому языку. На написание сочинения выпускникам отводилось пять часов. Все гимназисты писали работу на одну общую тему, которую заранее утверждали в учебном округе.
История первых гимназических экзаменов показывает, что система оценивания в Российской империи была значительно более регламентированной и требовательной, чем принято считать. От выпускников ожидали не только глубоких знаний, но и умения последовательно рассуждать, ясно излагать мысли, вести полемику и демонстрировать высокие нравственные качества. Именно тогда были заложены многие принципы школьной аттестации, которые в той или иной форме сохранялись на протяжении последующих десятилетий.
По материалам Гродековского музея.