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Центр работы с участниками специальной военной операции «СВОи люди» открылся в Хабаровске

Центр возглавил Максим Геннадьевич Траханов — ветеран специальной военной операции. Центр был создан по инициативе мэра Сергея Кравчука. «Центр станет важнейшим звеном в системе оказания всесторонней поддержки участников СВО и их семей», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Участники и ветераны СВО, а также члены их семей смогут получить в центре медицинскую, психологическую, юридическую и.

Центр возглавил Максим Геннадьевич Траханов — ветеран специальной военной операции. Центр был создан по инициативе мэра Сергея Кравчука. «Центр станет важнейшим звеном в системе оказания всесторонней поддержки участников СВО и их семей», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Участники и ветераны СВО, а также члены их семей смогут получить в центре медицинскую, психологическую, юридическую и социальную помощь. Также центр оказывает помощь по сбору и восстановлению документов, необходимых для получения мер поддержки, помощь в социальной адаптации и получении образования и профессиональной переподготовки.