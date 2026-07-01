Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт 17 дорожных объектов одновременно ведется в Хабаровском крае

Все работы выполняются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность объектов составляет 110 километров. Пока сделано 30% от запланированного на весь год. Всего в Хабаровском крае в этом году планируется привести в порядок свыше 260 километров загородных трасс. Так, съезд с федеральной трассы «Восток» на Матвеевское шоссе уже почти готов. Там появился новый асфальт и.

Все работы выполняются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность объектов составляет 110 километров. Пока сделано 30% от запланированного на весь год. Всего в Хабаровском крае в этом году планируется привести в порядок свыше 260 километров загородных трасс. Так, съезд с федеральной трассы «Восток» на Матвеевское шоссе уже почти готов. Там появился новый асфальт и благоустроенные тротуары, а сейчас идет установка ограждений. В селе Дружба началась укладка асфальта на нескольких участках. Одновременно ведутся ремонтные работы на двух пригородных трассах восточнее Хабаровска — их протяженность составляет 5 и 14 километров соответственно. Кроме того, продолжается реконструкция очередного участка трассы Матвеевка — Галкино, а также ремонт трассы Хабаровск — село Казакевичево. Параллельно с этим ведутся работы на трассах к селам Петропавловка и Черная Речка. Всего подрядчикам в этом году предстоит привести в порядок 10 участков региональных трасс, общая протяженность которых превышает 60 километров. Помимо этого, дорожники сейчас работают в Ванинском районе и в районе имени Лазо на трассе Переяславка — Аргунское, а в Комсомольском районе они приводят в нормативное состояние мосты через реки Мылка и Понгдан. Также в планах на этот год — отремонтировать еще два моста в Аяно-Майском районе. Кроме того, продолжаются работы на краевых трассах Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, Селихино — Николаевск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре — Амурск. Суммарная длина этих участков составляет почти 37 километров.