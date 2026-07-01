Ремонт 17 дорожных объектов одновременно ведется в Хабаровском крае

Все работы выполняются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность объектов составляет 110 километров. Пока сделано 30% от запланированного на весь год. Всего в Хабаровском крае в этом году планируется привести в порядок свыше 260 километров загородных трасс. Так, съезд с федеральной трассы «Восток» на Матвеевское шоссе уже почти готов. Там появился новый асфальт и благоустроенные тротуары, а сейчас идет установка ограждений. В селе Дружба началась укладка асфальта на нескольких участках. Одновременно ведутся ремонтные работы на двух пригородных трассах восточнее Хабаровска — их протяженность составляет 5 и 14 километров соответственно. Кроме того, продолжается реконструкция очередного участка трассы Матвеевка — Галкино, а также ремонт трассы Хабаровск — село Казакевичево. Параллельно с этим ведутся работы на трассах к селам Петропавловка и Черная Речка. Всего подрядчикам в этом году предстоит привести в порядок 10 участков региональных трасс, общая протяженность которых превышает 60 километров. Помимо этого, дорожники сейчас работают в Ванинском районе и в районе имени Лазо на трассе Переяславка — Аргунское, а в Комсомольском районе они приводят в нормативное состояние мосты через реки Мылка и Понгдан. Также в планах на этот год — отремонтировать еще два моста в Аяно-Майском районе. Кроме того, продолжаются работы на краевых трассах Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, Селихино — Николаевск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре — Амурск. Суммарная длина этих участков составляет почти 37 километров.