Творческая гостиная приглашает на концерт «Под звездным небом» (12+)

4 июля в 17:00 в Доме народного творчества (Фрунзе, 63) состоится концерт «Под звездным небом». Гостей ждет выступление Алины Гром — артистки, которая с первых нот захватывает внимание публики. В 2025 году Алина Гром признана лучшим исполнителем по версии сообщества «Таланты Владивостока». Для проекта «Под звездным небом» она собрала новую команду музыкантов. Вместе с ней выступят Александр Вилязов и Виктория Осиновская. Сама Алина порадует гостей не только вокалом, но и игрой на флейте. Вход свободный.