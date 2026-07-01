Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучших следователей выбрали в УМВД по Хабаровскому краю

В управлении подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Первое место заняла следователь следственной части СУ УМВД по Хабаровскому краю, второе — сотрудник из Комсомольска-на-Амуре, третье — следователь из Хабаровского района. Победительница представит регион на всероссийском этапе, который пройдет в августе на базе Уральского юридического института. Источник УМВД России по Хабаровскому краю.

В управлении подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Первое место заняла следователь следственной части СУ УМВД по Хабаровскому краю, второе — сотрудник из Комсомольска-на-Амуре, третье — следователь из Хабаровского района. Победительница представит регион на всероссийском этапе, который пройдет в августе на базе Уральского юридического института. Источник УМВД России по Хабаровскому краю.