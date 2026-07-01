Лучших следователей выбрали в УМВД по Хабаровскому краю

В управлении подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Первое место заняла следователь следственной части СУ УМВД по Хабаровскому краю, второе — сотрудник из Комсомольска-на-Амуре, третье — следователь из Хабаровского района. Победительница представит регион на всероссийском этапе, который пройдет в августе на базе Уральского юридического института. Источник УМВД России по Хабаровскому краю.