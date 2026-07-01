Дмитрий Демешин: Только людям решать, как будут выглядеть их города

В регионе пройдут стратегические сессии, участники которых смогут обсудить мастер-планы реновации Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. По словам губернатора Дмитрия Демешина, сделать это необходимо: развитие городов должно вести к повышению качества жизни простых людей, значит — все подобные планы нужно обсуждать с местными жителями. Так, в ходе реализации мастер-плана Хабаровска предусмотрено строительство Дальневосточного центра отдыха и оздоровления детей и Дальневосточного художественного музея, нового участка набережной Амура от речного вокзала до торгово-развлекательного центра Brosko Mall и межвузовского кампуса, а также реконструкция лечебно-реабилитационного центра «Уссури» и бульваров — Амурского и Уссурийского. В Комсомольске-на-Амуре по мастер-плану уже ведется реконструкция школы № 38 и детского сада № 134 в микрорайоне «Парус». Кроме того, планируется капитально отремонтировать два дворца культуры — «Строитель» и «Судостроитель», а также благоустроить несколько парков и отреставрировать фасады исторических зданий в центре города.