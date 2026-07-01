Пенсионеру из Бикина вернут деньги, которые он передал мошенникам

Пострадавшим оказался 78-летний мужчина, который попался на удочку мошенников и по их указанию перевел на неизвестные банковские счета свыше 4 млн рублей. В связи с этим было возбуждено уголовно дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе расследования правоохранители обнаружили четырех человек, которые проживают в разных регионах России. Бикинский городской прокурор подал иск в суд с просьбой вернуть пенсионеру похищенные у него обманным путем деньги, и суд удовлетворил этот иск. В итоге суд постановил вернуть пострадавшему 4,7 млн рублей: похищенные у него средства, а также проценты за их использование мошенниками. Контроль за исполнением решения суда осуществляет Бикинская городская прокуратура.