Двойная победа: юные шахматистки из Комсомольска забрали чемпионство края

Спортсменка СШОР-1 Елена Шестоперова завоевала звание абсолютной чемпионки Хабаровского края по шахматам. В возрастной группе до 13 лет она одержала победу во всех трех дисциплинах: классика, рапид и блиц. Тренирует Елену педагог Олег Милованов. Еще одна комсомольчанка, Алиса Макова, стала чемпионкой края по быстрым шахматам и серебряным призером по блицу среди девочек до 9 лет.