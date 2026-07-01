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Двойная победа: юные шахматистки из Комсомольска забрали чемпионство края

Спортсменка СШОР-1 Елена Шестоперова завоевала звание абсолютной чемпионки Хабаровского края по шахматам. В возрастной группе до 13 лет она одержала победу во всех трех дисциплинах: классика, рапид и блиц. Тренирует Елену педагог Олег Милованов. Еще одна комсомольчанка, Алиса Макова, стала чемпионкой края по быстрым шахматам и серебряным призером по блицу среди девочек до 9 лет.

Спортсменка СШОР-1 Елена Шестоперова завоевала звание абсолютной чемпионки Хабаровского края по шахматам. В возрастной группе до 13 лет она одержала победу во всех трех дисциплинах: классика, рапид и блиц. Тренирует Елену педагог Олег Милованов. Еще одна комсомольчанка, Алиса Макова, стала чемпионкой края по быстрым шахматам и серебряным призером по блицу среди девочек до 9 лет.