Дмитрий Маркитесов стал вторым новичком «СКА-Хабаровска»

Хабаровский клуб подписал с 25-летним полузащитником двухлетний контракт. Дмитрий Маркитесов — воспитанник московского «Спартака», прошедший всю клубную вертикаль столичного клуба от академии до главной команды (за которую он дебютировал в РПЛ в сезоне 2019/2020). Помимо этого, Дмитрий Маркитесов провел 75 матчей в ФНЛ за московский «Спартак-2», забив в его составе девять голов. Также он выступал в командах «Родина» и «Родина-2» из Москвы. Кроме того, новичок армейцев сыграл 29 матчей за юношеские сборные России, забив там девять мячей. Напомним, что первым новичком хабаровского клуба стал голкипер Михаил Штепа, подписавший контракт с армейцами на два года с возможностью продления договора еще на один сезон.