Центр адаптивного спорта при фонде «Защитники Отечества» открыли в Хабаровске

Демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту заработал сегодня на базе регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Он создан по поручению президента России совместно с Паралимпийским комитетом. Подобные центры открываются по всей стране, чтобы помочь людям, получившим инвалидность, пройти реабилитацию и раскрыть свой потенциал через спорт. Хабаровский филиал стал первым в России, где такой центр разместился непосредственно на территории фонда. Для ветеранов — это родной дом, где они могут не только получить помощь, но и найти себя в спорте. Буквально недавно подопечные филиала заняли первые места в Монголии по спортивному метанию ножа. В центре представлены как уже знакомые региону дисциплины — волейбол сидя, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, стрельба из лука, — так и новые направления: фиджитал-спорт и адаптивный бокс. Для участников СВО действуют физкультурно-спортивные группы, где с ними работают тренеры по каждому из направлений. Занятия помогают ветеранам восстанавливаться после ранений и готовиться к соревнованиям. Фиджитал-зону в Хабаровском центре открыли первой и единственной на Дальнем Востоке. Она объединяет физическую активность и цифровые технологии, расширяя возможности для вовлечения в адаптивный спорт. Открытие таких центров — часть системной работы фонда по возвращению ветеранов к полноценной мирной жизни. Помимо спорта, филиал помогает с медицинской реабилитацией, трудоустройством, адаптацией жилья и получением технических средств реабилитации, включая спортивные протезы и кресла-коляски. Алина Безнощенко.