Стартовал прием заявок на интерактивную выставку «Квинтэссенция» в Хабаровском крае

Заявки на выставку принимаются с 1 по 31 июля. Проект «Квинтэссенция» объединит авторов, работающих с текстом, визуалом и музыкой. Принять участие приглашают авторов художественных произведений от 16 лет, проживающих на территории края — поэтов, писателей, драматургов, авторов художественных переводов, художников, иллюстраторов, фотографов, авторов арт-объектов, музыкантов, композиторов и авторов песен. Подать заявку можно как индивидуально, так и в составе творческого коллектива. По итогам конкурсного отбора выберут не менее 60 авторов, чьи работы станут частью выставки «Квинтэссенция», которая пройдет с 1 по 30 ноября этого года в арт-пространстве «Молекула». Каждый экспонат будет состоять из художественного текста, визуальной работы и музыки, объединенных с помощью технологий дополнительной реальности. При наведении камеры телефона на картину, посетитель услышит лежащий в ее основе текст, положенный на музыку. Произведения выставки объединят в печатный сборник-каталог, а его экземпляры будут храниться и выставляться в учреждениях культуры и туризма края. На отдельные работы направлений «Текст» и «Звук» снимут клипы. Организаторы проекта — арт-пространство «Молекула» и Самое открытое литературное общество (СОЛО).