За некачественный бензин можно получить компенсацию

Автовладельцы имеют право на компенсацию, если поломка машины произошла из-за суррогатного топлива, об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров. По его словам, продавец суррогата обязан возместить ущерб в соответствии со статьями 15, 1064, 1095, 1096 Гражданского кодекса РФ. Машаров также рекомендовал водителям при обнаружении объявлений о продаже бензина с рук в интернете обращаться в полицию (сделать скриншот и направить заявление). Кроме того, можно подать обращение в МЧС, так как хранение и продажа топлива связаны с повышенной пожарной опасностью. При этом эксперт отметил, что российский рынок обеспечен топливом в достаточном объеме, но для стабилизации ситуации из-за перестройки логистики потребуется время.