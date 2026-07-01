Педагоги из Хабаровского района приняли участие в проекте «Хранители детства»

В Хабаровском районе подготовили проект «Хранители детства», посвященный истории детсадов и выдающимся педагогам. Героями рубрики стали воспитатели детсада «Тигренок» села Мирного Анастасия Каминская и Елена Зеленская. Елена Зеленская работает воспитателем больше пяти лет, а в прошлом году прошла переподготовку, завершив курсы «Формирование краеведческой грамотности у дошкольников», «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» и «Просвещение родителей». «Воспитание — это особое искусство, где важны чуткость, терпение и искренняя любовь. Я стремлюсь создать пространство, наполненное радостью познания и открытиями, где дети чувствуют себя любимыми, защищенными и важными», — рассказала Елена Сергеевна. Анастасия Каминская работает педагогом 14 лет — у нее высшее педагогическое образование по специальности «Педагогика и психология» и профессиональная переподготовка на воспитание детей детсадовского возраста. В своей работе она охватывает ключевые сферы развития ребенка: от социально-коммуникативного и познавательного до речевого, художественно-эстетического и физического. Проект организовали в рамках Года дошкольного образования, объявленного министерством просвещения России.