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450 молодых медиков начнут работать в Хабаровском крае в сентябре

Все они недавно завершили обучение в ДВГМУ по целевой программе, а сейчас проходят летнюю практику в Хабаровской городской больнице № 10. С ними встретился губернатор региона Дмитрий Демешин — он поговорил с будущими медиками и пожелал им удачи в их крайне важной профессии, а также осмотрел офтальмологическое отделение больницы № 10, в котором работает мастерская по.

Все они недавно завершили обучение в ДВГМУ по целевой программе, а сейчас проходят летнюю практику в Хабаровской городской больнице № 10. С ними встретился губернатор региона Дмитрий Демешин — он поговорил с будущими медиками и пожелал им удачи в их крайне важной профессии, а также осмотрел офтальмологическое отделение больницы № 10, в котором работает мастерская по изготовлению глазных протезов. Добавим, что сейчас в Хабаровском крае медицинское образование получают еще 716 студентов-целевиков. После окончания учебы они также выйдут на работу в местные больницы и поликлиники, чтобы лечить жителей региона. Причем 28 студентов учатся в ДВГМУ по целевому договору с Хабаровской городской больницей № 10, а еще 11 ординаторов заканчивают обучение по хирургии, терапии, урологии, рентгенологии и другим направлениям.