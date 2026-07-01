Преображение городов: как идет реализация мастер-планов в Хабаровском крае

На заседании президиума правительства Хабаровского края были рассмотрены вопросы реализации мастер-планов развития Хабаровской и Комсомольской агломераций. Документы предусматривают комплексное обновление городской инфраструктуры, экономической и социальной сфер, направленное на улучшение бытовых условий горожан. Ключевое внимание уделяется участию жителей в градостроительных процессах. По задаче губернатора, обязательным этапом проектирования становятся открытые встречи с жителями, обеспечивающие обратную связь от граждан. Сейчас в Хабаровске реализуется 17 мероприятий, общий бюджет составляет 32,4 млрд рублей. В стадии активной фазы находятся: строительство Дальневосточного центра отдыха, реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров, лечебно-реабилитационного центра «Уссури», Дальневосточного художественного музея, межвузовского кампуса, а также продолжение благоустройства объединенной набережной. В Комсомольске-на-Амуре реконструируют детский сад № 134 и школу № 38 в микрорайоне «Парус», капитально ремонтируют ДК «Строитель» и «Судостроитель» и восстанавливают фасады исторических зданий. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук предложил использовать наработки по мастер-планам и в других районах края. Для этого создадут общий стандарт, в котором пропишут, как благоустраивать территории, помогать участникам СВО, развивать туризм, привлекать инвестиции и сохранять народные промыслы. Реализация мастер-планов направлена на обеспечение сбалансированного развития городских агломераций и создание комфортных условий для проживания, работы и отдыха граждан. Диана Шандова.