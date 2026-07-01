На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край покажет технологии будущего

Хабаровский край готовится представить свой промышленный, туристический и инвестиционный потенциал на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своем официальном канале.
Павильон региона будет выстроен как пространство, где технологии и развитие показывают направление будущего — от промышленности до цифрового туризма и международных проектов.
«Передовые беспилотники, туристические проекты, “ворота” в Китай и Азию — всё это мы продемонстрируем инвесторам. Хабаровский край — это промышленный форпост страны, и нам есть что показать миру», — отметил Дмитрий Демешин.
По его словам, в зоне «Технологический прорыв» будут представлены современные самолёты, корабли и беспилотные системы, создаваемые на предприятиях региона.
Отдельный акцент сделан на проекте развития острова Большой Уссурийский.
«Это точка роста и уникальный мост дружбы и сотрудничества с Китаем и странами Азии. Мы рассматриваем его как важный элемент международной кооперации», — подчеркнул губернатор.
Также в экспозиции будет представлена тема реки Амур — как ключевой транспортной артерии, способной объединить речные, морские и сухопутные маршруты в единую сеть.
Туристическая зона павильона позволит посетителям «прогуляться» по набережным Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и совершить виртуальное путешествие по Шантарским островам.
«Мы приглашаем всех гостей форума заглянуть в наш павильон. Хабаровский край — это место силы и больших возможностей», — сказал Дмитрий Демешин.
Отдельно зампред правительства РФ — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил, что регион готов предложить инвесторам выгодные условия и открыт для сотрудничества.