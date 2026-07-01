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На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край покажет технологии будущего

Регион представит беспилотники, проекты Большого Уссурийского и туристические цифровые маршруты.

Хабаровский край готовится представить свой промышленный, туристический и инвестиционный потенциал на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своем официальном канале.

Павильон региона будет выстроен как пространство, где технологии и развитие показывают направление будущего — от промышленности до цифрового туризма и международных проектов.

«Передовые беспилотники, туристические проекты, “ворота” в Китай и Азию — всё это мы продемонстрируем инвесторам. Хабаровский край — это промышленный форпост страны, и нам есть что показать миру», — отметил Дмитрий Демешин.

По его словам, в зоне «Технологический прорыв» будут представлены современные самолёты, корабли и беспилотные системы, создаваемые на предприятиях региона.

Отдельный акцент сделан на проекте развития острова Большой Уссурийский.

«Это точка роста и уникальный мост дружбы и сотрудничества с Китаем и странами Азии. Мы рассматриваем его как важный элемент международной кооперации», — подчеркнул губернатор.

Также в экспозиции будет представлена тема реки Амур — как ключевой транспортной артерии, способной объединить речные, морские и сухопутные маршруты в единую сеть.

Туристическая зона павильона позволит посетителям «прогуляться» по набережным Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и совершить виртуальное путешествие по Шантарским островам.

«Мы приглашаем всех гостей форума заглянуть в наш павильон. Хабаровский край — это место силы и больших возможностей», — сказал Дмитрий Демешин.

Отдельно зампред правительства РФ — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил, что регион готов предложить инвесторам выгодные условия и открыт для сотрудничества.

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