Где можно залить бензин в канистры: публикуем список АЗС в Нижегородской области

Нижегородцы столкнулись с запретом на продажу топлива в канистры на некоторых заправках. Редакция сайта pravda-nn.ru выяснила, на каких АЗС региона можно залить бензин не только в бак автомобиля.
В Нижнем Новгороде отпуск топлива в канистры доступен на АЗС Esco по адресам: ул. Станиславского, 1а, ул. Коминтерна, 29, пр. Гагарина, 236, а также в Кстове на проспекте Капитана Рачкова, 36а. Также залить бензин в тару можно на заправках Татнефть* по адресам: Молодежный проспект, 29 В, Молодежный проспект, 29 В и в деревне Опалиха, 5 А (М7, 430-й км (918-й км), слева).
В Дзержинске залить топливо в канистру можно на АЗС Esco на ул. Красноармейская, 15 В и в поселке Северный, 393 км. трассы М-7; на АЗС ООО «СОЛИД процессинг» по адресам: пр-т Чкалова, д. 60, ул. Терешковой, д.56б, Заревская объездная дорога, д.16; Татнефть № 675 на проспекте Ленина, 112.
В городе Бор продажа топлива в канистры возможна на заправках ООО «СОЛИД процессинг», расположенным в районе деревень Золотово и Софроново, а также на улице Красногорка.
В Богородске залить топливо в канистру можно на АЗС Esco на улице Механизаторов, 17.
В Арзамасе отпуск в канистры доступен на АЗС Татнефть на ул. Ленина, 115 и ул. Победы, 2А.
В Сарове продажа топлива в канистры доступна на АЗС Татнефть по адресам: Варламовское шоссе, 5 а, ул. Димитрова, 2.
Павловский округ — АЗС Esco в поселке Тумботино, ул. Лесная, 2 г.
Сосновский округ — АЗС Esco в р.п. Сосновское, ул. Нижегородская, 24.
Городецкий округ — АЗС Esco в Городце на улице Республиканская, 94.
Лысковский округ — ООО «СОЛИД процессинг» в Лыскове на улице Казанская, д. 1 а.
Перевозский округ — АЗС Татнефть на трассе М-12, 483-й км.
Володарский округ — АЗС Татнефть, село Золино, М7, 354-й км (991-й км).
Лукояновский округ — АЗС Татнефть в Лукоянове на улице Заводская, 4А.
*на АЗС Татнефть отпуск в канистры не более 20 литров.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что правительство Нижегородской области направило обращение в топливные компании с просьбой отменить ограничения продажи бензина в канистры на АЗС.
Подробнее о ситуации с топливом в Нижегородской области читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.