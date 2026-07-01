Где можно залить бензин в канистры: публикуем список АЗС в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде отпуск топлива в канистры доступен на АЗС Esco по адресам: ул. Станиславского, 1а, ул. Коминтерна, 29, пр. Гагарина, 236, а также в Кстове на проспекте Капитана Рачкова, 36а. Также залить бензин в тару можно на заправках Татнефть* по адресам: Молодежный проспект, 29 В, Молодежный проспект, 29 В и в деревне Опалиха, 5 А (М7, 430-й км (918-й км), слева).