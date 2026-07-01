Минприроды: в регионе ежегодно образуется около 166 тыс. кубометров промышленных отходов

Напомним, что ранее директор «Единой системы обращения с отходами» сообщил, что организация пока не готова принимать строительные отходы и порубочные остатки. По его словам, оборудованием площадок накопления для этого вида отходов должны заниматься муниципалитеты. При этом он не смог ответить, сколько таких площадок необходимо, так как расчеты еще не производились.