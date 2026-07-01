Минприроды: в регионе ежегодно образуется около 166 тыс. кубометров промышленных отходов

В Калининградской области ежегодно образуется около 166 тыс. кубометров промышленных отходов, не считая грунтов, возникающих при добыче янтаря и строительстве дорог. Об этом министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова сообщила во время прямого эфира в Центре управления регионом (ЦУР) 30 июня.
По словам министра, общий объем образующихся в регионе отходов составляет около 1,5 млн кубометров в год. При этом порядка 1,35 млн кубометров приходится на грунты, образующиеся при деятельности Янтарного комбината и строительстве новых дорог.
«Остается у нас порядка 166 тысяч иных фракций отходов. Первая категория по объемам образования — это строительные отходы. Вторая — как раз жиры и иные: PET, жестяная баночка и всё остальное», — сказала Астахова.
Она сообщила, что в 2027 году в регионе планируется запустить предприятие по переработке строительных отходов. По словам министра, оно позволит перерабатывать весь объем таких отходов с выпуском инертных материалов, которые можно будет использовать в строительной отрасли.
Кроме того, власти продолжают искать решения для переработки стекла. Как отметила Астахова, вывоз стеклобоя в другие регионы делает такую переработку экономически невыгодной из-за транспортных расходов, поэтому в области необходимо создавать собственные перерабатывающие мощности.
По словам министра, в настоящее время регион уже достиг федерального показателя по вовлечению промышленных отходов в хозяйственный оборот — не менее 25% от общего объема образования. При этом власти намерены и дальше снижать количество отходов, направляемых на захоронение.
Напомним, что ранее директор «Единой системы обращения с отходами» сообщил, что организация пока не готова принимать строительные отходы и порубочные остатки. По его словам, оборудованием площадок накопления для этого вида отходов должны заниматься муниципалитеты. При этом он не смог ответить, сколько таких площадок необходимо, так как расчеты еще не производились.
«Сейчас у нас есть площадки накопления только для ТКО. Определенные организации и предприятия сейчас готовятся к тому, чтобы создавать свои площадки для накопления строительных отходов, — пояснил директор ЕСОО. — Это будет их личная экономическая и тарифицированная деятельность, где они будут принимать строительные отходы платно».