В Екатеринбурге состоялся форум рабочей молодежи

Форум рабочей молодежи прошел 26−27 июня в Екатеринбурге в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Участниками мероприятия стали несколько сотен человек. Одним из центральных событий первого дня стала панельная дискуссия «Меры поддержки молодежи на предприятиях». Там обсудили действующие меры поддержки молодых специалистов, инструменты мотивации, возможности профессионального развития и участия молодежи в модернизации производств и внедрении инноваций. Также состоялась военно-спортивная игра «Отчизна».
Кроме того, была организована форсайт-сессия «Молодежь на предприятии: вчера, сегодня, завтра». Молодые специалисты сформировали предложения по развитию промышленной молодежной политики. Завершил первый день командный проект «Промышленный конструктор: собери свое предприятие». На следующий день состоялись встречи с олимпийскими чемпионами, интеллектуальная игра, защита итоговых проектов и подведение итогов форума.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.