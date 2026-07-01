В Нижнем Новгороде прошла сессия «Бизнес-проблемы сквозь призму опыта»

В число самых актуальных запросов вошли темы масштабирования бизнеса, выстраивания эффективных управленческих процессов, привлечения клиентов и роста продаж, а также нетворкинг и поиск деловых партнеров. Работа проходила в малых группах, сформированных с учетом масштаба бизнеса, характера задач и отраслевой принадлежности. Также состоялась экспресс-сессия «вопрос-ответ» между участниками, где предприниматели поделились друг с другом вариантам решений актуальных задач.