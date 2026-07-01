В Нижнем Новгороде прошла сессия «Бизнес-проблемы сквозь призму опыта»

Форсайт-сессия «Бизнес-проблемы сквозь призму опыта» состоялась 8 июня в Нижнем Новгороде по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В число самых актуальных запросов вошли темы масштабирования бизнеса, выстраивания эффективных управленческих процессов, привлечения клиентов и роста продаж, а также нетворкинг и поиск деловых партнеров. Работа проходила в малых группах, сформированных с учетом масштаба бизнеса, характера задач и отраслевой принадлежности. Также состоялась экспресс-сессия «вопрос-ответ» между участниками, где предприниматели поделились друг с другом вариантам решений актуальных задач.
«Единым окном по получению мер поддержки является региональный центр “Мой бизнес”. Он сопровождает предпринимателей и выступает площадкой для развития деловых компетенций. Впервые провели форсайт-сессию, которая объединила представителей бизнеса и экспертов из различных сфер деятельности. В формате открытого диалога участники обсудили ключевые вызовы, возникающие на разных этапах развития компаний», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.