«Мама, я в кино!»: публикуем расписание бесплатных кинопоказов под открытым небом в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовал новый месяц летнего проекта «Мама, я в кино!». В течение июля жителей и гостей города приглашают на бесплатные вечерние кинопоказы под открытым небом, которые пройдут в парках, скверах и общественных пространствах разных районов краевой столицы.
В программе месяца — семейные фильмы, анимация, приключенческое кино и отечественные киноленты. Среди них «Царевна-Лягушка 2», «Семейный призрак», «Ритм мечты», «Снежный человек», «Волшебник Изумрудного города», «Капитан четвертого ранга» и другие.
Показы будут проходить с 1 по 30 июля. Зрителей ждут на Ярыгинской набережной, в парке имени 400-летия Красноярска, парке «Сибсталь», Академгородке, микрорайоне Солнечный, поселке Березовка и других площадках. Начало всех сеансов — в 21:00.
Организаторы отмечают, что вход на все кинопоказы свободный.
Добавим, проект «Мама, я в кино!» реализуется с 2020 года молодежными центрами «База», «Вектор», «Доброе дело» и «Свое дело» при поддержке «Енисей кино». За несколько лет он стал одним из самых популярных летних городских проектов.
6+