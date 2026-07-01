За июнь на «Красноярских Столбах» травмы получили 15 человек

За первый месяц лета на территории парка национального парка «Красноярские Столбы» получили травмы различной степени тяжести 15 человек. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель». Последний день июня принес сразу два вызова. Днем в районе Первого Столба 15-летняя девочка сломала ногу. Спасатели оказали первую помощь, а затем передали пострадавшую бригаде скорой помощи. Вечером помощь потребовалась 30-летнему мужчине в районе центрального входа в национальный парк. Он получил травму ступни во время прогулки. Спасатели оказали ему первую помощь и транспортировали до улицы Свердловской, где передали медикам. Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать элементарные меры безопасности при прогулках по территории национального парка.