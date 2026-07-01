За первый месяц лета на территории парка национального парка «Красноярские Столбы» получили травмы различной степени тяжести 15 человек. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель». Последний день июня принес сразу два вызова. Днем в районе Первого Столба 15-летняя девочка сломала ногу. Спасатели оказали первую помощь, а затем передали пострадавшую бригаде скорой помощи. Вечером помощь потребовалась 30-летнему мужчине в районе центрального входа в национальный парк. Он получил травму ступни во время прогулки. Спасатели оказали ему первую помощь и транспортировали до улицы Свердловской, где передали медикам. Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать элементарные меры безопасности при прогулках по территории национального парка.
За июнь на «Красноярских Столбах» травмы получили 15 человек
За первый месяц лета на территории парка национального парка «Красноярские Столбы» получили травмы различной степени тяжести 15 человек. Об этом.