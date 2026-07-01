Москвичей призвали не оставлять детей в салоне автомобиля в жару

«Не оставляйте ребенка одного в машине даже ненадолго. С начала года инспекторы МАДИ и работники “Московского паркинга” обнаружили 3 детей в салонах автомобилей, припаркованных под запрещающими знаками. Во всех случаях юные пассажиры не пострадали. Но важно помнить, что такие действия могут привести к серьезным последствиям», — говорится в сообщении ведомства на платформе «Макс».